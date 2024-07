Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 20,26 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 20,26 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 20,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 266 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 15,10 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,14 EUR am 22.09.2023. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 18,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 356,11 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 277,67 Mio. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren eingefahren

SDAX aktuell: SDAX fällt zum Start