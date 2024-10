Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 16,21 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,1 Prozent auf 16,21 EUR nach. Bei 16,19 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 909 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 43,86 Prozent zulegen. Am 09.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 4,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,668 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 EUR aus.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 283,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 423,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

