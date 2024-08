Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 16,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 0,2 Prozent auf 16,58 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 16,55 EUR. Mit einem Wert von 16,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.295 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 28,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

