Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 16,54 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 16,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 16,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.322 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,21 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,00 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,668 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen