Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 26,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 26,28 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,20 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 5.422 Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 1,75 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,756 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent auf 385,45 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Kontron veräußert Modulgeschäft - Gewinn soll in Q2 steigen - Aktie steigt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen