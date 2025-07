Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 28,30 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 28,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.520 Kontron-Aktien.

Am 28.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 86,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,796 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

