Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 28,74 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 28,74 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,98 EUR zu. Bei 28,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 90.922 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 0,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,29 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,796 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kontron-Aktie springt an: Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von französischer Bahn