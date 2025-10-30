DAX24.106 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.747 -0,9%Bitcoin93.147 -1,8%Euro1,1580 -0,2%Öl64,52 -0,6%Gold3.994 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie
Tesla-Aktie: Neue Hoffnung auf ein Elektroauto unterhalb der Preisklasse des Model Y Tesla-Aktie: Neue Hoffnung auf ein Elektroauto unterhalb der Preisklasse des Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

KORREKTUR: Lagarde: Wachstumsrisiken etwas gedämpft

30.10.25 15:20 Uhr

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes der im 15.08 Uhr gesendeten Meldung muss es richtig heißen: Im September hatte die EZB von ausgeglicheneren (NICHT: abwärts gerichteten) Wachstumsrisiken gesprochen. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Wer­bung

Lagarde: Wachstumsrisiken etwas gedämpft

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde weniger Risiken dafür, dass die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum schlechter als von ihr erwartet verläuft. Die Risiken für das Wirtschaftswachstum seien etwas gedämpfter durch die sich andeutende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und eine gewisse geopolitische Stabilisierung, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

Im September hatte die EZB von ausglicheneren Wachstumsrisiken gesprochen. Lagarde zufolge wird die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe unter anderem von einem stärkeren Euro gebremst. Den Inflationsausblick bezeichnete Lagarde erneut als "ungewöhnlich unsicher".

Der EZB-Rat hat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

Wer­bung

Kontakt zum Auto: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)