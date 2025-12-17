DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.155 -0,8%Euro1,1708 -0,3%Öl59,67 +1,4%Gold4.311 +0,2%
KORREKTUR: MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

17.12.25 08:19 Uhr

Die Exporte sind im November den dritten Monat in Folge gestiegen. Dies stützt die Erwartungen an eine Zinserhöhung in dieser Woche weiter. Die Ausfuhren aus Japan legten im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent zu. Das lag über dem Anstieg von 3,6 Prozent im Oktober und der Prognose des Datenanbieters LSEG von 4,8 Prozent. Bemerkenswert ist, dass Japans Exporte in die USA im November erstmals seit acht Monaten stiegen.

VENEZUELA-KRISE

US-Präsident Donald Trump hat eine "vollständige und totale Blockade" aller sanktionierten Öltanker angeordnet, die in Venezuela ein- und auslaufen. Damit verschärfte er erheblich seinen Druck gegen den Staatschef des Landes, Nicolas Maduro. Trump drohte zudem, die US-Militärpräsenz werde "nur noch größer werden". In den vergangenen Wochen hatte Trump bereits damit gedroht, Landangriffe in Venezuela durchzuführen.

AMAZON

befindet sich in Gesprächen über eine Investition von mindestens 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Das berichtet die Technologie-Publikation The Information unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen. Als Teil dieser Vereinbarung plant OpenAI den Einsatz von Trainium-Chips. Einem Informanten zufolge möchte OpenAI außerdem eine Unternehmensversion von ChatGPT an Amazon verkaufen.

TESLA

Die kalifornischen Regulierungsbehörden haben Tesla 90 Tage Zeit gegeben, um bei ihrer Werbung für ihren Autopiloten die Vorschriften zu erfüllen. Zuvor hatte ein Verwaltungsrichter festgestellt, dass das Unternehmen Verbraucher getäuscht habe, indem es fälschlicherweise suggeriert habe, Autos könnten von alleine fahren.

