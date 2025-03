Krankheitsfälle

STRATEC verschiebt die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts für 2024.

Dieser soll nun am 29. April erscheinen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. STRATEC begründete den Schritt mit einem erhöhtem Zeit- und Koordinationsbedarf im Zuge des Wechsels des Abschlussprüfers sowie teilweise krankheitsbedingter Kapazitätsengpässe in der Finanzabteilung. Die Geschäftsziele für 2024 dürften aber erreicht worden sein.

Die Aktie weitete zunächst ihre Verluste auf fast 4 Prozent aus, konnte das Minus dann wieder auf 1,4 Prozent eingrenzen.

Vor dem Geschäftsbericht sollen vorläufige Zahlen veröffentlicht werden, das Datum steht den Angaben zufolge jedoch noch nicht fest. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die in Aussicht gestellten Ziele erreicht wurden. Der Diagnostikspezialist erwartete zuletzt einen auf währungsbereinigter Basis stabilen bis leicht rückläufigen Umsatz sowie eine bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von etwa 10 bis 12 Prozent.

Wegen des verspäteten Geschäftsberichts verschiebt STRATEC zudem die Hauptversammlung vom 23. Mai auf den 17. Juni.

Im XETRA-Handel verliert die STRATEC-Aktie zeitweise 2,54 Prozent auf 28,75 Euro.

