DAX23.658 -0,2%ESt505.370 -0,3%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.097 -0,3%Euro1,1725 -0,1%Öl67,36 +1,6%Gold3.648 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Klarna A414N7 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Kreml weist Sorgen wegen Manöver zurück

12.09.25 13:19 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlsprecher Dmitri Peskow hat westliche Befürchtungen wegen des russisch-belarussischen Großmanövers Sapad 2025 für übertrieben erklärt. Unter normalen Umständen eines friedlichen Nebeneinanders würden Nachbarstaaten gegenseitig die Militärübungen beobachten, sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Moskau.

Wer­bung

"Aber jetzt nimmt das westliche Europa uns gegenüber eine feindliche Haltung ein, und das führt zu einer emotionalen Überforderung dieser Länder", sagte er. Peskow bezog dies vor allem auf die Entscheidung des direkten Nachbarn Polen, seine Grenze zu Belarus wegen des Manövers zu schließen. Russland habe niemals andere Länder bedroht, behauptete der Kremlsprecher.

Russland und sein Verbündeter Belarus üben bei dem turnusmäßigen Manöver den gemeinsamen Einsatz ihrer Streitkräfte. In der gespannten Lage wegen des Ukraine-Kriegs sind die EU- und Nato-Anrainerländer aber besorgt.

Am Mittwoch drangen zudem erstmals mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Zugleich halten Polen, Litauen und Lettland ihrerseits mit Manövern eine große Zahl an Soldaten in Einsatzbereitschaft./fko/DP/mis