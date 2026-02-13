Kurse fallen, Narrative kippen - und schnell ist von einem neuen Bärenmarkt die Rede. Doch laut Branchenexperten greift diese Sicht im Krypto-Sektor zu kurz. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus Moderna mit weniger Verlust. Xiaomis YU7 zieht in China klar an Teslas Model Y vorbei. Airbnb: Erlöse überzeugen. Pinterest-Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht. Coinbase mit Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen. LOréal schwächelt im Luxusgeschäft und in China. JENOPTIK: Wachstum angestrebt. Lufthansa: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig. Coinbase-Umsatz enttäuscht.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung