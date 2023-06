Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Aktien in diesem Artikel Valneva 7,55 EUR

• Valneva-Aktie mit kräftigem Wochenplus• Hoffnung auf Impfstoffkandidaten VLA1553• Zieltermin für die FDA-Prüfung: Ende August

Die Valneva-Aktie hat zuletzt an den Märkten eine Kursparty gefeiert. Allein am Dienstag gewann der Anteilsschein des Biotechunternehmens an der EURONEXT in Paris satte 12,32 Prozent, auf Sicht der vorangegangenen fünf Handelstage ergibt sich insgesamt ein Kursplus von 19,8 Prozent.

Dabei hatte es lange Zeit nicht gut ausgesehen für den Anteilsschein des Unternehmens: Noch Anfang Mai kostete eine Valneva-Aktie in Paris 3,95 Euro, nachdem rund ein Jahr zuvor noch 15,00 Euro für ein Valneva-Papier auf den Tisch gelegt werden musste. Mit aktuellen Kursen von rund 7,62 Euro hat sich Valneva nun zumindest wieder von den Tiefstständen entfernt.

Was die Valneva-Aktie antreibt

Dabei war es zunächst nicht offensichtlich, was die Kursrally bei Valneva ausgelöst hatte. Eine der letzten Investor-Relations-relevanten Nachrichten von Unternehmensseite waren die Erstquartalszahlen, die durchwachsen ausgefallen waren. Der Verlust ohne Zinsen, Steuern und Abschreibungen wurde reduziert und lag mit 12,3 Millionen Euro sogar unter den Markterwartungen. Analysten hatten mit einem Negativ-EBITDA von 17,8 Millionen Euro gerechnet.

Beim Umsatz überzeugte das Unternehmen aber nicht: Zwar stiegen die Erlöse um 53 Prozent auf 33,5 Millionen Euro, hier hatten Experten aber mit einem Zuwachs auf 34,3 Millionen Euro gerechnet.

Die Quartalszahlen wurden aber bereits Anfang Mai veröffentlicht, sodass die jüngste Kursreaktion am Markt nicht unmittelbar auf eine Bewertung der Geschäftsentwicklung im ersten Jahresviertel zurückzuführen sein dürfte.

Valnevas Impfstoffkandidat als Hoffnungsträger

Ein zeitlich eindeutigerer Zusammenhang zwischen Unternehmensnachrichten und der Valneva-Kursrally lässt sich unterdessen mit einem vermeldeten Erfolg bezüglich eines Produktkandidaten herstellen. So hat Valneva jüngst in einem Fachjournal Daten aus einer Phase III-Studie für ein Vakzin gegen die Viruserkrankung Chikungunya vorgestellt. Bislang gibt es am Markt kein vergleichbares Produkt, kommt der Valneva-Impfstoff mit dem Namen VLA1553 also zur Zulassung, würde sich das Unternehmen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschaffen.

Ende Mai hatte Valneva bei Health Canada einen Zulassungsantrag für seinen Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 zum Einsatz bei Personen ab 18 Jahren eigereicht. Zuvor war auch bei der US-Arzneimittelbehörde US Food and Drug Administration (FDA) ein entsprechender Antrag eingegangen. Man plane noch in diesem Jahr weitere Zulassungsanträge zu stellen, hieß es in einer Pressemitteilung von Valneva. "VLA1553 ist derzeit der einzige Chikungunya-Impfstoffkandidat weltweit, für den ein behördliches Prüfverfahren läuft. Sollte er zugelassen werden, könnte er der erste zugelassene Chikungunya-Impfstoff werden, der diesen ungedeckten medizinischen Bedarf deckt. Es wäre der dritte Impfstoff, den Valneva von der frühen F&E bis zur Zulassung gebracht hat", zeigte sich das Biotechunternehmen zuversichtlich.

Die Ergebnisse der Phase III-Studie, die nun im Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht wurden, dürften wesentlichen Einfluss auf die Prüfung der Zulassungsanträge haben. Der Artikel zeige, "dass VLA1553 eine sehr hohe Seroresponse-Rate von 98,9% in Studienteilnehmern 28 Tage nach Erhalt der Einzeldosis ausgelöst hat. Dieses Immunogenitätsprofil war bei jüngeren und älteren Erwachsenen ähnlich, und in 96 % der Studienteilnehmer wurde auch sechs Monate nach der Impfung weiterhin Seroresponse gezeigt. VLA1553 war allgemein sicher und wurde von jüngeren und älteren Erwachsenen gleichermaßen gut vertragen".

Am Markt wurden die Ergebnisse deutlich positiv aufgenommen. Ob die Aktie die Kursgewinne dauerhaft verteidigen kann, dürfte insbesondere von der Zulassungsentscheidung der FDA abhängen. Diese hatte einen Zieltermin für die vorrangige Prüfung nach dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) auf Ende August 2023 vergeben.



Redaktion finanzen.net

