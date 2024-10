Kursreaktion der Fonterelli SPAC 2-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Erfasster Insidertrade

So entwickelte sich die Fonterelli SPAC 2-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Am 30.09.2024 wurden bei Fonterelli SPAC 2 Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 02.10.2024 gemeldet. Sein Engagement in Fonterelli SPAC 2 ausgebaut, hat am 30.09.2024 Perbandt, Uwe, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.000 Aktien zu je 2,07 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Fonterelli SPAC 2 zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,10 Prozent auf 1,94 EUR.

Die Fonterelli SPAC 2-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,50 Prozent bei 1,98 EUR.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 30.09.2024 statt. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 2,06 EUR baute Perbandt, Uwe das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net