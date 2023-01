Kursreaktion der publity-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Am 18.01.2023 wurden bei publity Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 23.01.2023. NEON Equity AG, in enger Beziehung, kaufte am 18.01.2023 publity-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 350 Aktien zum Preis von jeweils 28,09 EUR den Besitzer. Die publity-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 27,60 EUR.

Die publity-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 27,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von publity sind unterdessen 422,49 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 14.876.500 Wertpapiere.

NEON Equity AG tätigte zuvor am 17.01.2023 einen Insidertrade. Das Portfolio von NEON Equity AG verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 300.702 Anteile zu jeweils 29,93 EUR.

Redaktion finanzen.net