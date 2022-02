Delivery Hero-Aktie bricht weiter ein: Analysten senken Kursziele für Delivery Hero

Die Zahlen des Lieferdienstes seien unter den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Branche seien ungeachtet dessen aber gut. Das Management von Delivery Hero sei nun in der Pflicht, genauere Aussagen zur weiteren Entwicklung zu treffen.

Nach dem gewaltigen Kursrutsch vom Vortag geht es für die Delivery Hero-Aktie auch am Freitag weiter kräftig abwärts. Auf XETRA sackt das Papier zeitweise um 11,98 Prozent auf 40,92 Euro ab. Im Tief sackten sie sogar um fast 13 Prozent ab und lagen nur noch knapp über der 40-Euro-Marke. Unter dieser handelten sie letztmals im Oktober 2019.

Schon vorbörslich hatte sich abgezeichnet, dass es wohl keine Gegenbewegung auf den mehr als 30-prozentigen Kurseinbruch vom Vortag geben würde. Etliche Analysten senkten am Freitag die Kursziele. Diese reichen nun von 80 Euro bei der Barclays Bank bis zu 130 Euro bei Goldman Sachs, wie ein Händler sagte. Bei Kursen von aktuell gut 40 Euro sind diese Kursziele eigentlich klare Kaufempfehlungen. Dieser Einschätzung mochten sich die Anleger jedoch bislang nicht anschließen.

/mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero