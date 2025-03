Kursziel angehoben

Nach überstandenen Herausforderungen stufte JPMorgan die Super Micro-Aktie jüngst auf ein "Neutral"-Rating hoch. Nachdem das Papier schon vergangene Woche profitieren konnte, lässt der Optimismus in der neuen Woche nach.

• JPMorgan äußerte sich zuversichtlich für Super Micro

• Aktie von "Untergewichten" auf "Neutral" hochgestuft

• Super Micro-Aktie steigt an der NASDAQ



JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee äußerte sich jüngst vorsichtig optimistisch für die Super Micro-Aktie. Er lobte, dass der Hersteller von Computern für Rechenzentren die Unsicherheit im Zusammenhang mit den anstehenden SEC-Anmeldungen überwunden habe. Diese hatten zuletzt das Vertrauen der Anleger belastet.

Wachstum durch Blackwell-Server in Sicht

Darüber hinaus stehe Super Mirco kurz davor, vom Anstieg der Blackwell-basierten Serverlieferungen zu profitieren. Die Nachfrage nach diesen sei zudem bereits deutlich größer als bei der Vorgängergeneration, merkte Chatterjee an. Die Aktie stehe demnach vor einer Erholung, dennoch sei der Weg in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin schwierig, wie Barron’s den JPMorgan-Analysten wiedergibt.

JPMorgan stuft Super Micro hoch

Vor diesem Hintergrund stufte der Experte die Super Micro-Aktie von "Untergewichten" auf "Neutral" hoch, das Kursziel hob er von zuvor 35 auf nun 45 US-Dollar an - ein Aufwärtspotenzial von immerhin fast sieben Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

Bereits am Freitag zeigten sich Anleger daraufhin euphorisch und schickten die Aktie an der NASDAQ letztendlich um 7,80 Prozent hoch auf 42,15 US-Dollar. Am Montag stehen die Zeichen vorbörslich jedoch auf rot: So verliert das Papier weitere 0,69 Prozent auf zeitweise 41,86 US-Dollar.

Bei TipRanks raten derzeit vier von insgesamt 10 bewertenden Wall Street-Analysten die Super Micro-Aktie zu kaufen, während fünf Analysten zum Halten tendieren. Dem gegenüber steht eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 49,89 US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau gleichkommen würde.

