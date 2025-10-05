DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.830 +0,5%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise
Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Landkreistagspräsident: 'Schuldenberg bei uns explodiert'

05.10.25 14:17 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Viele Menschen werden dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages zufolge bald die klammen Kassen der Kommunen zu spüren bekommen. "Wenn die Kommunen jetzt im Herbst ihre Haushalte aufstellen, wird diese Situation ganz schnell auch auf die Lebenswirklichkeit der Menschen durchschlagen", sagte Achim Brötel (CDU) den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag). "Es wird die Streichung von Buslinien, von kulturellen Angeboten und anderes mehr geben." Der Landrat im Neckar-Odenwald-Kreis ist auch neuer Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg.

Wer­bung

Nach seiner Einschätzung wird diese Entwicklung wieder auf die Umfragewerte der extremen Parteien einzahlen. "Es geht deshalb nicht nur um die kommunalen Haushalte 2026. Inzwischen stehen die Grundlagen unseres Staates auf dem Spiel", sagte Brötel der Zeitung. "Wir nehmen einfach keine Taten der Politik wahr. Wir brauchen aber schnell Hilfe, schon in den nächsten Wochen, nicht erst im Sommer 2026, wenn vom Bund der Zukunftspakt für die Kommunen kommen soll, so lange können wir nicht mehr warten."

2025 laufen die Gemeinden, Städte und Landkreise Brötel zufolge bundesweit auf ein Minus von mehr als 30 Milliarden Euro zu, in den Folgejahren ebenso. "Das Bundesfinanzministerium spricht von einem "Verharren auf tiefem Niveau". Sprache ist aber verführerisch", sagte er. Das klinge fast nach Entwarnung, bedeute aber doch jedes Jahr 30 Milliarden Euro Schulden mehr. "Der Schuldenberg bei uns explodiert also", machte der Landkreistagspräsident deutlich. "Diese Situation kann man nicht anders als dramatisch nennen."/kre/DP/he