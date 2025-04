Lauterbach erwartet steigende Krankenversicherungs-Beiträge

BERLIN (dpa-AFX) - Gesetzlich Versicherte müssen sich nach den Worten des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) absehbar auf weiter steigende Beiträge einstellen. "Die Krankenversicherung und auch die Pflegeversicherung stehen unter erheblichem Beitragsdruck", sagte Lauterbach in Berlin. "Das wird sich schon zur Mitte des Jahres, spätestens im Herbst, zeigen." Dann würden Beitragssatzsteigerungen wahrscheinlich.

Lauterbach: Neue Regierung soll gegensteuern

Lauterbach forderte die neue Regierung zum Gegensteuern auf. "Insgesamt hat das deutsche Gesundheitssystem genug Geld", sagte er. Deutschland habe das teuerste Gesundheitssystem in Europa - "wir haben aber nur mittelmäßige Qualität". So sei die Lebenserwartung in ganz Westeuropa höher als in Deutschland.

Die Ampel-Regierung habe Reformen angestoßen, die das System effizienter und sparsamer machten. Lauterbach nannte unter anderem die von ihm auf den Weg gebrachte Krankenhausreform, durch die es neben einer Grundversorgung vor allem spezialisiertere und insgesamt weniger Kliniken geben soll.

"Das wird dann den Beitragssatzdruck herausnehmen, aber diese Reformen müssen weitergeführt werden und dürfen auf gar keinen Fall verwässert werden", sagte Lauterbach an die Adresse seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin.

Wie hoch die Beiträge derzeit sind

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung liegt derzeit bei 14,6 Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte. Zusätzlich erheben Krankenkassen Zusatzbeiträge. Der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für 2025 liegt bei 2,5 Prozent.

Der Pflegebeitrag beträgt 3,6 Prozent. Unterschieden wird hier allerdings nach der Kinderzahl. So liegt der Beitrag bei einem Kassenmitglied ohne Kind bei 4,4, mit einem Kind bei 3,6 und mit fünf Kindern oder mehr bei 2,6 Prozent./bw/DP/men