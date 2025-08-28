DAX24.138 -0,1%ESt505.396 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Lego mit zweistelligem Zuwachs

27.08.25 11:32 Uhr

BILLUND (dpa-AFX) - Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf den Rekordwert von 34,6 Milliarden dänische Kronen (rund 4,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilt. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 6,5 Milliarden Kronen und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Lego-Chef Niels B. Christiansen begründete das anhaltende Wachstum des Unternehmens unter anderem mit der großen Produktpalette, "die weiterhin für alle Altersgruppen und Interessen relevant ist". Laut dem Geschäftsbericht hat Lego in der ersten Jahreshälfte mit 314 neuen Baukästen so viele Sets auf den Markt gebracht wie nie zuvor.

Pokémon-Fans dürfen sich auf Lego-Serie freuen

Besonders beliebt waren nach Unternehmensangaben Produkte aus den Serien wie Lego Technic, Lego City, Lego Icons, Lego Star Wars und Lego Botanicals. Für das kommende Jahr kündigte der Konzern eine neue Reihe an: Lego Pokémon.

Lego macht nach eigenen Angaben Fortschritte, den Anteil nachhaltiger Materialien in seinen Produkten zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Unter anderem führte Lego ein neues Material für Reifen ein, das aus recycelten Fischernetzen, Tauen und Motoröl hergestellt wird. Insgesamt habe die Lego-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 den Anteil erneuerbarer Materialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt./arn/DP/stw