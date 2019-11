Deutsche Wirtschaft entgeht knapp Rezession

Werbung

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- RWE hebt Prognose an -- K+S mit Gewinnwarnung -- Merck wächst weiter und hebt Prognose an -- -- Henkel, Wirecard im Fokus

Hauptaktionär von CTS Eventim verkauft Aktienpaket. Thermo Fisher erwägt anscheinend Übernahme von QIAGEN. AXA verkauft Anteile an AXA Equitable Holdings für über drei Milliarden Dollar. Twitter, Netflix und Co.: Massive Störungen bei Online-Diensten. IPO: Alibaba geht auch in Hongkong an die Börse.