EZB-Ratsmitglied Kazimir: Weitere Zinserhöhung notwendig - vorzugsweise im September

Leitzins im Blick

Nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir muss die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze ein weiteres Mal anheben.

Eine Erhöhung schon in der nächsten Woche sei einer Pause vorzuziehen, da das Preiswachstum weiterhin zu stark sei, schreibt der slowakische Notenbankchef in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. "Dies ist eine eindeutigere und effizientere Lösung". Die EZB wird am 14. September ihre Zinsentscheidung veröffentlichen.

Die Märkte würden so einen klareren Hinweis auf den voraussichtlichen Zinsgipfel erhalten, schreibt Kazimir. Man habe so mehr Zeit zu bewerten, ob sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad in Richtung des Inflationsziels befinde. Es sei "besser, auf Nummer sicher zu gehen", sagte Kazimir. Er verweist auf die weiter hohe Inflation. Im August hatte die Jahresinflationsrate unverändert bei 5,3 Prozent gelegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.

An den Finanzmärkten wird hingegen überwiegend erwartet, dass die EZB ihre Leitzinsen auf ihrer nächsten Sitzung nicht antasten wird. Denn die Konjunktur der Eurozone war zuletzt merklich ins Straucheln geraten, und eine Straffung der Geldpolitik würde ihr weiter zusetzen. Allerdings hatte bereits am Vormittag EZB-Ratsmitglied Klaas Knot davon gesprochen, dass es sich um eine "enge Entscheidung" handle. Der niederländische Notenbankchef verwies auf hohe Inflationsprognosen.

