LEONI Aktie News: LEONI bricht am Nachmittag ein

Um 15:52 Uhr fiel die LEONI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 43,6 Prozent auf 0,331 EUR ab. In der Spitze fiel die LEONI-Aktie bis auf 0,294 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,511 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.401.403 LEONI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,765 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,615 Prozent über dem aktuellen Kurs der LEONI-Aktie. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 98,977 Prozent könnte die LEONI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LEONI am 15.11.2022 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

