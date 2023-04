LEONI Aktie News: LEONI steigt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel LEONI 0,34 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von LEONI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,350 EUR. Die LEONI-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,350 EUR an. Mit einem Wert von 0,348 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LEONI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.802 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2022 bei 9,435 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,290 Prozent könnte die LEONI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 110,716 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LEONI-Aktie bei 8,88 EUR.

LEONI veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

