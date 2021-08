Walmart will Mitarbeiter mit Prämien vom Urlaub abhalten - Walmart-Aktie leicht höher

Aktien in diesem Artikel Walmart 123,82 EUR

Der größte Einzelhändler des Landes bereitet sich auf die Weihnachtseinkaufssaison vor, die durch einen angespannten Arbeitsmarkt und überlastete Lieferketten gekennzeichnet ist.

Der Bonus für Lagerarbeiter variiert je nach Standort und Art der Tätigkeit. Einigen Beschäftigten wurden 200 Dollar angeboten, anderen sogar 500 Dollar. Die meisten der 190 US-Lagerhäuser von Walmart bieten den wöchentlichen Bonus für diejenigen an, die am Arbeitsplatz bleiben und in einigen Fällen mehr Stunden arbeiten, so eine mit der Situation vertraute Person.

Walmart wolle die Bemühungen der Mitarbeiter mit Anreizen anerkennen und ihnen auf dem umkämpften Arbeitsmarkt Chancen bieten, sagte ein Walmart-Sprecher. In den Vertriebslagern des Einzelhändlers "herrscht weiterhin ein hohes Volumen, da wir uns auf die Hochsaison vorbereiten", sagte er. Walmart ist mit 1,6 Millionen Beschäftigten der größte private Arbeitgeber in den USA, von denen die meisten stundenweise in Geschäften und Lagern arbeiten.

Die Walmart-Aktie gewinnt im Handel an der NYSE zeitweise 0,36 Prozent auf 146,01 US-Dollar.

Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com