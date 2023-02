Linde-Aktie im Minus: Weitere Investition in "sauberen" Wasserstoff

Wie Linde am Montag mitteilte, ist ein Langfristvertrag über die Lieferung von sauberem Wasserstoff und anderen Industriegasen für die neue World-Scale-Anlage für blaues Ammoniak von OCI in Beaumont im US-Bundesstaat Texas unterzeichnet worden.

Linde will dort einen Anlagekomplex bauen und betreiben, der eine autothermale Reformierung durch Kohlendioxidsequestrierung sowie eine große Luftzerlegungsanlage umfassen wird. Der neue Komplex werde in die umfangreiche Industriegaseinfrastruktur der Gesellschaft an der Golfküste integriert, so Linde weiter. Man werde die OCI-Anlage für blaues Ammoniak mit einer Jahreskapazität von 1,1 Millionen Tonnen mit sauberem Wasserstoff und Stickstoff versorgen. Dabei will Linde mehr als 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr binden.

Zusätzlich zur Versorgung von OCI will Linde sein Pipeline-Netz nutzen, um bestehende und neue Kunden an der US-Golfküste mit sauberem Wasserstoff zu versorgen. Zudem soll die Anlage bestehende und neue Kunden mit atmosphärischen und Edelgasen beliefern. Die Gesamtinvestitionen bezifferte Linde auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Das Projekt soll voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen.

Via XETRA fällt die Linde-Aktie zeitweise um 1,75 Prozent auf 297,40 Euro.

