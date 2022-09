Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Linde gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 277,75 EUR abwärts. Bei 276,65 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.136 Linde-Aktien umgesetzt.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 11,92 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Abschläge von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 320,83 EUR je Linde-Aktie an.

Am 28.07.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.457,00 USD – ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 11,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie und ExxonMobil-Aktie: Diese beiden Dividendenaristokraten sind die Favoriten der Analysten

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde