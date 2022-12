Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag gesucht

Um 09:22 Uhr wies die Linde-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 321,65 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 322,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 321,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.374 Linde-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,70 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 31,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 334,60 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.797,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.668,00 USD in den Büchern standen.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,05 USD fest.

