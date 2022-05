Linde Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Linde

Die Linde-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:22 Uhr um 1,9 Prozent auf 295,60 EUR nach. Die Linde-Aktie sank bis auf 295,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 296,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 540.030 Linde-Aktien.

Bei 309,35 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 315,83 EUR an.

Linde veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.211,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.272,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Linde Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 12.05.2023 wird Linde schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,22 USD je Aktie belaufen.

