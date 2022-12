Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Donnerstagmittag mit Einbußen

Die Linde-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 315,10 EUR abwärts. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 314,50 EUR nach. Bei 315,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.908 Linde-Aktien.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 334,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 334,60 EUR.

Am 27.10.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linde im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

November 2022: Experten empfehlen Linde-Aktie mehrheitlich zum Kauf

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG