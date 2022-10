Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag kaum verändert

Die Linde-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 279,70 EUR an der Tafel. Die Linde-Aktie zog in der Spitze bis auf 283,10 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Linde-Aktie bei 278,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 280,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 243.361 Linde-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 11,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 14,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 28.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.457,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.584,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Linde.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 11,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

Linde-Aktie leicht im Minus: Linde steigert US-Kapazitäten für grünen Wasserstoff um 100 Prozent

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde