Linde Aktie News: DAX Aktie Linde zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von Linde legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 325,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Linde-Aktie bei 326,45 EUR. Bei 318,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 410.591 Linde-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 33,26 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 334,60 EUR für die Linde-Aktie.

Linde ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.797,00 USD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.668,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 12,05 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

November 2022: Experten empfehlen Linde-Aktie mehrheitlich zum Kauf

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group