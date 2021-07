Linde-Aktie aktuell: Linde verzeichnet kaum Ausschläge

Die Linde-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 246,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.793 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Linde-Aktie bei 247,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 244,10 EUR. Bei 244,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.429 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 01.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 250,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,15 EUR am 29.10.2020.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Linde-Aktie bei 261,83 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,95 USD je Linde-Aktie belaufen.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

