Linde Aktie News: Linde höher

Zuletzt konnte die Aktie von Linde zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 266,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.459 Punkten notiert. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 268,85 EUR zu. Bei 264,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 66.330 Linde-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 309,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Bei 201,80 EUR fiel das Papier am 26.02.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 306,24 EUR für die Linde-Aktie. Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2023 12,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

