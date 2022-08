Linde Aktie News: DAX Aktie Linde fällt am Mittwochvormittag

Die Linde-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 306,05 EUR. Die Linde-Aktie sank bis auf 305,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.588 Linde-Aktien umgesetzt.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 2,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 320,83 EUR an.

Am 28.07.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linde noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 8.457,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 15.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,96 USD je Aktie belaufen.

