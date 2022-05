Linde Aktie News: Linde am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 18.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 299,80 EUR. Im Tief verlor die Linde-Aktie bis auf 298,75 EUR. Bei 300,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.664 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 309,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 3,09 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2021 Kursverluste bis auf 236,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 26,63 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 326,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.04.2022 vor. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Linde einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.211,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.243,00 USD eingefahren.

Linde wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,24 USD je Aktie.

