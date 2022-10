Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 288,35 EUR. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 290,30 EUR zu. Bei 289,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.653 Linde-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2022 auf bis zu 315,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 244,00 EUR ab. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 18,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 320,00 EUR.

Linde gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.457,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 7.584,00 USD umgesetzt.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Linde rechnen Experten am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,92 USD je Linde-Aktie.

