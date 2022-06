Linde Aktie News: Linde gewinnt am Nachmittag

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 23.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 283,05 EUR. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 282,10 EUR. Bisher wurden heute 519.832 Linde-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2022 auf bis zu 315,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,24 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 236,75 EUR am 26.06.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Linde-Aktie 19,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 326,17 EUR für die Linde-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 28.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.211,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.243,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2023 13,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

So schätzen Analysten die Linde-Aktie ein

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG