Linde Aktie News: Linde freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 288,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.294 Punkten tendiert. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 290,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.062 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 309,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2021 bei 226,40 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 303,24 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 13,03 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Linde