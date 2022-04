Linde Aktie News: Linde am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Linde-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 295,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 295,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 290,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 230.264 Linde-Aktien umgesetzt.

Bei 309,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 4,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2021 bei 235,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 25,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,83 EUR.

Am 10.02.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.298,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.04.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 12.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 13,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Ausblick: Linde zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Linde-Aktie schließt kaum verändert: Linde sagt Dividende von 1,17 Dollar zu

Siemens, Barclays, Amazon & Co.: Diese CEO-Positionen wurden 2021 neu besetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group