Linde Aktie News: Linde am Donnerstagnachmittag im Minus

Das Papier von Linde befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 288,90 EUR ab. Im Tief verlor die Linde-Aktie bis auf 285,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 698.474 Linde-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 309,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2021 bei 235,25 EUR. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 22,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 315,83 EUR.

Am 10.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.298,00 USD im Vergleich zu 7.272,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 28.04.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 12.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Linde ein EPS in Höhe von 13,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

