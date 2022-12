Linde Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Linde am Donnerstagmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 308,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 308,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 308,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.073 Linde-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 26,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 334,60 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Linde am 16.02.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,06 USD je Aktie.

