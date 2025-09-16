DAX23.694 ±-0,0%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,06 -2,1%Dow45.861 +0,1%Nas22.284 +0,7%Bitcoin97.439 -1,0%Euro1,1753 +0,2%Öl67,60 +1,1%Gold3.658 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Linke sieht Erbschaftssteuer-Debatte als Erfolg

15.09.25 15:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke verbucht die Debatte über die Erbschaftssteuer als eigenen Erfolg. "Ohne den Druck von links wäre die Union noch lange nicht so weit", sagte Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek in Berlin. Es sei ein Gerechtigkeitsproblem, das kleine Erbschaften vergleichsweise höher besteuert werden als große. "Da muss man sich bewegen", sagte Reichinnek. "Ich bin sehr gespannt, ob diesen Worten dann auch Taten folgen und wie genau die dann aussehen werden."

Wer­bung

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hatte die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland als Problem bezeichnet und damit eine Debatte zur Erbschaftssteuer losgetreten. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bremste allerdings im ZDF und sagte, wenn man an die Erbschaftsteuer rangehe, treffe es Familienunternehmen. Gerade jetzt, wo vielen Betrieben die Luft zum Atmen fehle, dürfe man nicht mit neuen Steuererhöhungen verunsichern. Linnemann zeigte sich trotzdem offen für Reformen./jcf/DP/stw