Linke wirft Union Machtspielchen mit Rente vor

05.12.25 14:37 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linksfraktion im Bundestag wirft der Union Machtspielchen in der Rentendebatte vor. CDU und CSU sei es nie um die Rente selbst oder um das Schicksal der Betroffenen gegangen, kritisierte Fraktionschefin Heidi Reichinnek nach der Abstimmung im Bundestag. "Wochenlang stürzt sie wirklich alles ins Chaos, aber kaum droht die Linke, die Rente zu retten, dreht sie sich wie ein Fähnchen im Wind." Bei der Abstimmung im Bundestag hatten sieben der 208 Unionsabgeordneten gegen das Rentengesetz gestimmt.

Es gehe in der Rentenfrage um Existenzen und darum, ob ältere Menschen am Ende des Monats noch heizen oder etwas essen könnten, betonte Reichinnek. "Ich sage es noch mal ganz deutlich an die Adresse der Union und auch an diese Möchtegern-Rebellen der Jungen Gruppe: Mit der Rente spielt man nicht." Die Linke habe nicht nach Macht-, sondern Sachfragen entschieden und mit ihrer Enthaltung zumindest dafür gesorgt, dass das Rentenniveau abgesichert werde./tam/DP/jha