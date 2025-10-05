DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.830 +0,5%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise
Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Lithium-Suche in mehreren thüringischen Landkreisen

05.10.25 14:18 Uhr

ERFURT (dpa-AFX) - Auf der Suche nach Lithiumvorkommen im Freistaat stehen nach Angaben des Umweltministeriums mehrere Landkreise im Thüringer Becken im Fokus. Ein Unternehmen habe in Eigenregie bereits mit der Suche begonnen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann.

Wer­bung

Hinweise auf Lithiumgehalt in Tiefenwässern

Demnach richte sich die Suche vor alle auf das Thüringer Becken, betroffen seien die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Sömmerda, Weimarer Land, Ilm-Kreis, Gotha, Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis sowie die kreisfreien Städte Weimar und Erfurt. Der MDR hatte bereits im August darüber berichtet, dass ein Unternehmen in Thüringen nach Lithium suche.

Wie aus der Antwort der Landesregierung hervorgeht, war das Unternehmen anhand von Literaturrecherchen auf Hinweise auf höhere Lithiumgehalte in Tiefenwässern des Thüringer Beckens gestoßen. Das Unternehmen wolle diese nun durch weitere Untersuchungen bestätigen. Dafür sei am 12. Juni eine entsprechende Erlaubnis beantragt worden - die Bearbeitung des Antrags laufe noch. Den Angaben zufolge will das Unternehmen im gleichen Zuge auch nach Mangan und Zink suchen. Für Probebohrungen wären weitere Anträge nötig.

Lithium ist zum Beispiel für den Bau von Batterien für Elektroautos nötig./htz/DP/he