In der laufenden Woche konnte der Wasserstoffkonzern NEL ASA deutliche Kurszuwächse verbuchen. Das steckt dahinter.

Die NEL-Aktie versucht sich gerade daran, die bisherigen Verluste in diesem Jahr auszugleichen. Angetrieben wird das Papier unter anderem von einer Lizenzvereinbarung.

NEL unterzeichnet Lizenzvertrag mit RIL

Das auf die Herstellung von Elektrolyseuren für die Wasserstoffproduktion spezialisierte Unternehmen hat mit Reliance Industries Limited (RIL), einem indischen Großkonzern, einen Lizenzvertrag unterzeichnet.

Dieser Vertrag gewährt RIL exklusive Rechte zur Herstellung und zum Verkauf von NELs alkalischen Elektrolyseuren in Indien. Darüber hinaus kann RIL diese Elektrolyseure für den Eigenbedarf weltweit produzieren.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Technologie von NEL mit der Fertigungsexpertise von Reliance zu kombinieren, um die Entwicklung von grünem Wasserstoff voranzutreiben. Beide Unternehmen werden zudem in Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um die Leistungsfähigkeit und Kostenoptimierung der Technologie zu verbessern.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein großer Meilenstein in der Geschichte von Nel. Reliance ist ein beeindruckendes Unternehmen mit enormen Ambitionen als globaler Produzent von erneuerbarem Wasserstoff, und ich bin stolz, dass sie Nel als ihren Technologiepartner ausgewählt haben", wird Håkon Volldal, NEL-CEO in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

RBC-Analyst sieht noch Luft nach oben

Die kanadische Bank RBC hat NEL ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Er begrüße das Lizenzabkommen des Wasserstoffspezialisten mit dem indischen Unternehmenskonglomerat Reliance Industries und erwarte von der Quartalszahlenvorlage am 17. Juli mehr Details dazu, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

So reagiert die NEL ASA-Aktie

Für die NEL-Aktie ging es am Donnerstag in Oslo letztlich um 6,07 Prozent auf 6,638 Norwegische Kronen nach oben. Zeitweise hatten sich die Gewinne sogar auf mehr als 15 Prozent belaufen. Damit konnte das Papier auf Jahressicht wieder in den grünen Bereich steigen.

Am Tag der Bekanntmachung konnte der Anteilsschein um rund fünf Prozent steigen.

