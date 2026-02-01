DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,26 -1,2%Gold5.012 +1,1%
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im Januar um 2,3 Prozent

09.02.26 08:06 Uhr

DOW JONES--Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)