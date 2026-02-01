Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im Januar um 2,3 Prozent
09.02.26 08:06 Uhr
DOW JONES--Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.
February 09, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)