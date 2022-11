Lucid Aktie News: Lucid am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lucid 14,00 EUR

Die Lucid-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 04:22 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 14,10 USD. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,03 USD. Zuletzt wurden via NDB 6.298.684 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 75,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 18,74 Prozent Luft nach unten.

Lucid ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Lucid.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -0,972 USD je Aktie aus.

