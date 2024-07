Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 2,84 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 2,84 USD. Das Tagestief markierte die Lucid-Aktie bei 2,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 951.936 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2023 auf bis zu 8,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 194,54 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,60 Prozent auf 172,74 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,080 USD je Aktie aus.

