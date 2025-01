Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 3,03 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 3,03 USD abwärts. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 3,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,10 USD. Zuletzt wechselten 1.874.540 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. 46,28 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 36,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 200,04 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,81 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,189 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 startet in der Verlustzone